Сотрудники МЧС спасли из колодца отца и сына

В Витебске спасатели извлекли из колодца отца и сына, рассказали в МЧС.

Сообщение о падении двух человек в колодец по ул. Данукалова на территории частного подворья поступило спасателям 8 августа в 19:33 от жены одного из пострадавших.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, в бетонном колодце глубиной 4 метра находились 37-летний сын и 60-летний отец. Старший мужчина проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца битумной мастикой. Надышавшись парами, он потерял сознание. Сын спустился в колодец, чтобы помочь отцу, но надышался парами и не смог выбраться.

Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента подняли на поверхность мужчин. Пострадавшие в состоянии средней тяжести находятся в токсикологическом отделении больницы.