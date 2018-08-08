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Молодая семья из Вороново оказала первую помощь пострадавшим в ДТП

09.08.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Алексей и Ирина Каменецкие стали случайными свидетелями аварии, которая произошла 2 августа вблизи д. Новая Казаковщина. И первыми начали оказывать помощь пострадавшим до приезда экстренных служб.

Молодая семья из Вороново оказала первую помощь пострадавшим в ДТП

 В тот вечер молодые супруги с 4-месячным сынишкой ехали к родителям  Ирины в д. Клайши. Опрокинувшийся автомобиль увидел Алексей, так как внимание молодой мамы было сосредоточено на ребенке. Это были первые минуты аварии, над Фольксвагеном еще стояло облако пыли.  Остановились. К месту происшествия пожарный и медик бросились не раздумывая. Каждый из них оценивал опасность ситуации с профессиональной точки зрения.

— Из бака подтекало топливо, автомобиль в любой момент мог загореться, — вспоминает старший инспектор Вороновского РОЧС Алексей Каменецкий. — А в нем еще был пассажир.

Счет шел на секунды. Действовать нужно было быстро. Алексей  сообщил о случившемся в районный отдел по чрезвычайным ситуациям — остальные службы уже вызвали очевидцы.  

Ирина как врач знала, что пассажиры, находившиеся в поврежденной машине, могли получить тяжелые травмы головы, позвоночника. В больницу скорой медицинской помощи в Гродно, где она проходила интернатуру, пострадавших с мест ДТП привозили  часто. Так что опыт у молодого специалиста уже был. Она занялась первичным осмотром пострадавших, покинувших авто.

— Внешне у всех была травмирована голова, лицо, — вспоминает Ирина. — Молодые люди были в сознании, правда, в шоковом состоянии.   

Когда помогли выбраться последнему пассажиру из салона Фольксвагена,  автомобиль действительно начал гореть. На выручку пришла техника, работавшая в поле неподалеку. Трактор с бочкой воды, дежуривший у комбайнов, подогнали работники хозяйства. Общими усилиями сбивали пламя, пока на место ехала пожарная автоцистерна.  До приезда всех служб Алексей контролировал всю ситуацию на месте происшествия, удерживая на безопасном от горящего автомобиля расстоянии пострадавших и очевидцев. Последних собралось немало!

— Мы не знали, что наши действия координирует спасатель, он ведь был не по форме, — возвращается к событиям начальник отдела образования райисполкома Валентина Люленко, которая почти одновременно с Каменецкими остановилась у места происшествия для оказания помощи.  — Но все подчинялись его лаконичным и точным командам, потому что было видно: человек хорошо сориентировался в ситуации.

— Трудно передать словами то эмоциональное напряжение, которое ощущалось на месте происшествия, — рассказала председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, тоже ставшая очевидцем аварии. — Меня до сих пор переполняет чувство гордости за представителя этой мужественной профессии, который  быстро, решительно, организованно действовал в чрезвычайной ситуации.  Не окажись он на месте, последствия ДТП могли бы быть хуже.  К счастью, все молодые люди остались живы.

Сами же Каменецкие считают, что  шестеро пассажиров чудом спаслись. А Ирина и Алексей всего лишь сделали то, к чему их обязывает профессиональный долг — пришли на помощь. Вместе с тем, эти случайные очевидцы оказались в нужное время и в нужном месте…

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
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Алексей и Ирина Каменецкие стали случайными свидетелями аварии, которая произошла 2 августа вблизи д. Новая Казаковщина. И первыми начали оказывать помощь...
 
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Лидская газета
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