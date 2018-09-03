Осторожно, клещи атакуют! Ситуация неблагоприятная

Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям на территории города Бреста и Брестского района продолжает оставаться напряженной и нестабильной.



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За истекший период 2018 года зарегистрировано 1220 обращений с укусами клещей в организации здравоохранения города Бреста и Брестского района, в том числе пострадало 392 ребенка. Основная масса укусов связана с посещением лесов, дачных участков, населенных пунктов в сельской местности, городских лесопарковых зон, с отдыхом на берегу водоемов в неустановленных местах.

В городе Бресте по результатам исследований клещей, снятых с населения, зараженность вирусом клещевого энцефалита в 2017 году составляла — 4,5%, в Брестском районе эта цифра несколько ниже – 3%. За истекший период 2018 года зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита

Анализ результатов исследования клещей, снятых с людей, на зараженность возбудителем Лайм-боррелиоза показал высокую зараженность клещей — 56,8%. За истекший период 2018 года Лайм-боррелиозом заболело 29 жителей города Бреста и Брестского района.

По городу Бресту наибольшее число укусов регистрируется на прилегающей к Парку имени Воинов – интернационалистов территории, в лесополосе около Брестской областной больницы, в микрорайоне «Плоска», в микрорайонах «Дубровка», «Гершоны», «Южный» и в Красном дворе.

По Брестскому району наиболее опасными оказались леса в окрестностях поселка Мухавец, в окрестностях деревень Радваничи, Мотыкалы, Скоки, Шебрин, Ямно.

Чтобы не пострадать от укуса клеща, собираясь в лес, на дачный участок, на прогулку или отдых на природу пользуйтесь следующими рекомендациями:

— надевайте одежду, максимально закрывающую тело, желательно светлых тонов, чтобы легче было заметить клеща и обязательно головной убор. Рубашку лучше заправить в брюки, а брюки — в носки с резинкой;

— при длительном нахождении в лесу или лесопарковой зоне проводите само — и взаимоосмотры каждые 2 часа;

— для отпугивания клещей используйте отпугивающие средства – репелленты;

— этими же средствами можно обработать сиденья и багажник автомобиля, на котором вы отправляетесь в лес, а для защиты домашних животных используйте специальные ошейники, обработанные репеллентами или спреи для обработки шерсти;

— во время прогулок в лесу или парке не забирайтесь в заросли густой травы или кустарника, особенно предостерегайте от этого детей.

— заразиться клещевым энцефалитом можно через молоко коз (реже коров), поэтому употреблять в пищу козье молоко необходимо только после термической обработки.

Если клещ все-таки присосался, его нужно как можно быстрее удалить. Это можно сделать самостоятельно, взяв за брюшко пинцетом и, осторожно раскачивая, удалить. Можно использовать для этого петлю из прочной, и лучше хлопчатобумажной нити, накинутую поближе к хоботку. Место укуса необходимо обработать йодом (или любым другим антисептиком, который можно приобрести в аптеке), вымыть руки с мылом. Если клеща не удалось удалить самостоятельно – обратитесь за помощью к врачу-хирургу или травматологу.

В последующие дни после укуса следите за своим здоровьем, необходимо немедленно обратиться к участковому терапевту, педиатру или врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства.

Удаленного клеща, при желании, можно исследовать на зараженность возбудителями клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза. Эти исследования в городе Бресте проводят на базе лаборатории ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г.Брест, Площадь Свободы,11 А. Для этого снятого клеща поместите во флакончик с кусочком смоченной водой ваты и до доставки (самостоятельно) на исследование храните в холодильнике.

Исследования клещей проводятся на платной основе. Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения лицам, имеющим медицинское противопоказание к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций (Приказ МЗ РБ № 338 от 19.04.2016г.).

Консультация специалиста-энтомолога возможна по телефону 204905.