|
В Бресте работает группа, которая мониторит работу студотрядов
09.08.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте продолжает свою работу мониторинговая группа Брестского городского штаба, координирующего и контролирующего деятельность студенческих отрядов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте продолжает свою работу мониторинговая группа Брестского городского штаба, координирующего и контролирующего деятельность студенческих отрядов. ...
|
Архив (Разное)
Свежие газеты