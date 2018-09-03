В Бресте автомобиль ГАИ попал в дорожно-транспортное происшествие

Как стало известно, сотрудник ГАИ проводил надзор за безопасностью дорожного движения. Инспектор зафиксировал превышение скорости автомобилем и стал преследовать водителя на служебной машине «Опель Астра».

В ходе преследования неожиданно произошла разгерметизация переднего колеса служебного автомобиля, передают представители ГАИ Бреста и Брестской области. После этого инспектор не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и допустил опрокидывание машины.

В результате ДТП служебный автомобиль получил механические повреждения. Сотрудник ГАИ не пострадал. В данный момент по факту аварии проводится проверка.