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В Бресте автомобиль ГАИ попал в дорожно-транспортное происшествие

09.08.2018 12:44 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте автомобиль ГАИ попал в дорожно-транспортное происшествие
ГАИ Бреста и Брестской области

Как стало известно, сотрудник ГАИ проводил надзор за безопасностью дорожного движения. Инспектор зафиксировал превышение скорости автомобилем и стал преследовать водителя на служебной машине «Опель Астра».

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В ходе преследования неожиданно произошла разгерметизация переднего колеса служебного автомобиля, передают представители ГАИ Бреста и Брестской области. После этого инспектор не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и допустил опрокидывание машины.

В результате ДТП служебный автомобиль получил механические повреждения. Сотрудник ГАИ не пострадал. В данный момент по факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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