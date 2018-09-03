﻿ "Санта Бремор" хочет купить торговый центр "Уручье". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Санта Бремор" хочет купить торговый центр "Уручье"

09.08.2018 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Заявка на покупку акций ОАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «УРУЧЬЕ» 8 августа появилась в системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

banki24.by узнали все подробности возможного поглощения торгового центра известной брестской компанией. 

По условиям заявки белорусско-германское совместное предприятие «Санта Бремор» желает приобрести все 100% акций столичного ТЦ. В абсолютных числах это 2 900 штук. Покупаться будут обычные акции, привилегированных ТЦ «Уручье» не выпускало. Объявленная цена покупки за 1 акцию — 577 USD для нерезидентов и эквивалент этой суммы в белорусских рублях для резидентов. 

Путем нехитрых арифметических подсчетов можно определить справедливую стоимость ТЦ «Уручье» по мнению акционеров «Санта Бремора» — 1 673 300 USD. Предложенная цена многократно превышает стоимость акций столичного предприятия по номиналу — 17,3 BYN за штуку. Последнее говорит как о неразвитости белорусского фондового рынка, так и о привлекательности актива в глазах «Санта Бремора». 

Сделки по покупке акций ТЦ «Уручье» планируются к проведению с 20 августа по 19 сентября в системе Белорусской валютно-фондовой биржи. 


Покупка ТЦ «Уручье» вполне соответствует стратегии группы компаний «Санта». У этой группы имеется розничное подразделение — «Санта Ритейл». На сегодня сеть магазинов под брендом «Санта» насчитывает около 80 объектов по всей стране. 

В начале 2018-го, когда магазинов «Санта Ритейл» было порядка 70, представители сети озвучили амбициозные планы по росту. К концу года в «Санта Ритейле» рассчитывают иметь 100 торговых точек и собираются выйти в число ведущих ритейлеров страны. 

Большинство торговых объектов находится в собственности «Санта Ритейл». Менеджеры предприятия говорили об аренде новых помещений только в случае получения выгодных предложений. 

Весной и летом 2018 года компания «Санта Ритейл» анонсировала экспансию в регионах. Новые магазины появятся в Брестской и Витебской областях. 

По данным корпоративной отчетности ООО «Санта Ритейл» является прибыльной организацией. Чистая прибыль за 2016 год составила 1,3 млн BYN, за 2017 год — 2,7 млн BYN. Выручка данной торговой компании в 2016 году сложилась на сумму 169,7 млн BYN, в 2017 году — 220,3 млн BYN. 

Конечным бенефициаром группы компаний «Санта» деловые издания Беларуси называют бизнесмена Александра Мошенского.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявка на покупку акций ОАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «УРУЧЬЕ» 8 августа появилась в системе Белорусской валютно-фондовой биржи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минсельхоз Литвы выделит фермерам финпомощь за отказ от выращивания свиней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика