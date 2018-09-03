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11 августа для жителей Витебского района проведут прямые линии
09.08.2018 — Разное | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)
11 августа прямую телефонную линию с жителями области проведет первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Сергеевич МАЦКЕВИЧ .
Звонить с 9.00 до 12.00 по тел. 8(0212)22-22-22.
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11 августа прямую линию с жителями района проведет заместитель председателя райисполкома Алексей Михайлович ГЕРОЕВ.
С вопросами и предложениями обращаться с 9.00 до 12.00 по телефону 66-62-56.
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Звонить по телефону 64-91-43.
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