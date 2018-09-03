11 августа для жителей Витебского района проведут прямые линии

11 августа прямую телефонную линию с жителями области проведет первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Сергеевич МАЦКЕВИЧ .

Звонить с 9.00 до 12.00 по тел. 8(0212)22-22-22.

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11 августа прямую линию с жителями района проведет заместитель председателя райисполкома Алексей Михайлович ГЕРОЕВ.

С вопросами и предложениями обращаться с 9.00 до 12.00 по телефону 66-62-56.

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Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Василий Петрович ГОНЧАРОВ ответит на вопросы граждан и юридических лиц по своему направлению деятельности в ходе прямой линии 11 августа с 9.00 до 12.00.

Звонить по телефону 64-91-43.

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