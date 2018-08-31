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Водитель ОАО «Нивы» Андрей Черенковский вновь в лидерах!

09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Водитель ОАО «Нивы» Андрей Черенковский вновь в лидерах!

Нынешняя жатва для 29-летнего водителя ОАО «Нивы» Андрея ЧЕРЕНКОВСКОГО (на снимке) уже девятая. Он, как и в прошлые годы, вновь в лидерах.

Сейчас Андрей занимает третье место в районном соревновании на уборке зерновых среди молодых водителей с результатом 700 тонн перевезённого с поля урожая. Удастся ли хлеборобу дотянуть до ставшей для него привычной отметки в «тысячу тонн»?

– Сложно будет это сделать, – говорит Андрей. – Уж очень неурожайный год выдался, то засуха, то затяжные дожди. Но буду стараться. Ведь с полей нашего хозяйства убрано ещё не всё зерно.

Николай ШУКАНОВ.

Фото автора.

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Нынешняя жатва для 29-летнего водителя ОАО «Нивы» Андрея ЧЕРЕНКОВСКОГО (на снимке) уже девятая. Он, как и в прошлые годы, вновь в лидерах. Сейчас Андрей...
 
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