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Коробка помогает кошкам быстрее адаптироваться на новом месте
09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Британские ученые озаботились нетривиальным вопросом – почему коты любят играть с коробками – и выяснили, что кроме веселья, они извлекают из игры пользу. Сотрудники университета Линкольна выяснили, что кошки любят играть с коробками по нескольким причинам. Во-первых, в корбках кошки чувствуют себя более счастливыми - тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины, пишет Daily Mail.
Несмотря на весьма неудобные с точки зрения человека позы, которые часто принимают коты внутри коробок, животным это позволяет расслабиться и уменьшить чувство тревоги и уровень агрессивности, что особенно важно, если в доме есть и другие животные.
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Британские ученые озаботились нетривиальным вопросом – почему коты любят играть с коробками – и выяснили, что кроме веселья, они извлекают из игры...
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