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Коробка помогает кошкам быстрее адаптироваться на новом месте

09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Коробка помогает кошкам быстрее адаптироваться на новом месте

Британские ученые озаботились нетривиальным вопросом – почему коты любят играть с коробками – и выяснили, что кроме веселья, они извлекают из игры пользу. Сотрудники университета Линкольна выяснили, что кошки любят играть с коробками по нескольким причинам. Во-первых, в корбках кошки чувствуют себя более счастливыми - тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины, пишет Daily Mail. 

Несмотря на весьма неудобные с точки зрения человека позы, которые часто принимают коты внутри коробок, животным это позволяет расслабиться и уменьшить чувство тревоги и уровень агрессивности, что особенно важно, если в доме есть и другие животные.

К тому же такая зона комфорта позволяет животному гораздо быстрее адаптироваться на новом месте. В среднем это происходит в два раза быстрее по сравнению с животными, у которых нет убежища в виде коробки.

Источник: sb.by

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Британские ученые озаботились нетривиальным вопросом – почему коты любят играть с коробками – и выяснили, что кроме веселья, они извлекают из игры...
 
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