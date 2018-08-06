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В Барановичском регионе снижается количество больных туберкулезом

09.08.2018 13:00 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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В Барановичском регионе снижается количество больных туберкулезом

В Барановичском регионе снижается количество больных туберкулезом

Фото: Ирина ПЛЮТО

Если за первое полугодие 2017 года диагноз «туберкулез» был подтвержден у 21 человека, то в 2018 году за аналогичный период заболевание было впервые выявлено у 16 человек. Все они были направлены на стационарное лечение в Брестский областной противотуберкулезный диспансер.

О том, что снижение случаев туберкулеза наблюдается не только в Барановичах, но и по всей республике Intex-press рассказала Людмила Уткина, заведующий УЗ «Брестский областной противотуберкулезный диспансер филиал №2 Барановичский противотуберкулезный диспансер».

Медики объясняют это улучшением диагностики, включая использование экспресс-тестов для лекарственно-устойчивого туберкулеза и более широким применением новых противотуберкулезных препаратов.

– Медицина шагнула далеко вперед. Если раньше все анализы приходилось отправлять в Брест, то сегодня у нас есть возможность проводить исследования на базе нашего отделения, – рассказала Людмила Уткина.

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Также, по словам специалиста, в последние годы наблюдается тенденция к снижению хронических форм заболевания и запущенных случаев туберкулеза.

Напомним, с 1 января 2018 года Барановичский противотуберкулезный диспансер вошел в состав Брестского областного противотуберкулезного диспансера. Стационарное отделение было ликвидировано. Поликлинической службы изменения не коснулись – она продолжает работу в обычном режиме, включая дневной стационар, лечение в котором проходят больные, не представляющие опасности для окружающих. На базе закрывшегося стационарного отделения разместился наркологический стационар.

Признаки туберкулеза

  • Кашель, не проходящий более трех недель;

  • повышение температуры в вечернее время;

  • общее ухудшение самочувствия;

  • усталость, упадок сил, раздражительность;

  • немотивированная потеря массы тела;

  • избыточная потливость в ночное время.

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Теги: Брест
 
 
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Если за первое полугодие 2017 года диагноз «туберкулез» был подтвержден у 21 человека, то в 2018 году за аналогичный период заболевание было впервые выявлено у 16...
 
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