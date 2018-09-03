"Бегущие города": Более 500 могилевчан участвовало в благотворительном забеге

Большой забег в рамках акции "Бегущие города" состоялся 8 августа в Могилеве.

Более 500 жителей города вышли на спортивный старт, чтобы помочь детям в рамках нового этапа благотворительного проекта #velcombegom. К акции подключились профессиональные легкоатлеты, спортсмены-любители, представители трудовых коллективов, медики, сотрудники компании velcom, а также небезразличные жители Могилевщины.





Символический забег "Бегущие города" стартовал в 17.30 на набережной реки Дубровенка. Акция проводится телеком-оператором velcom при поддержке Министерства здравоохранения. Все километры, которые пробежали участники, пошли в общую копилку области в пользу Могилевского областного детского центра медицинской реабилитации "Космос".





Участники массового благотворительного забега 8 августа в Могилеве показали внушительные спортивные результаты. В общей сложности в этот день они пробежали более 1000 километров в поддержку УЗ "Областной детский центр медицинской реабилитации "Космос". В нем проходят лечение дети и подростки 5-18 лет, которые страдают заболеваниями пульмонологического, кардиоревматологического, ортопедотравматологического и нефроурологического профиля.

"Смысл большой благотворительной акции компании velcom в том, чтобы привлечь к участию как можно больше жителей нашей страны. Для этого нужно выходить на пробежки и выкладывать свои результаты в социальных сетях. А все собранные километры пойдут в помощь медицинским учреждениям, в которых проходят лечение дети с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью. Очень радует, что на акцию "Бегущие города" так активно откликнулись жители Могилевской области", – отметила главный педиатр Могилевской области Татьяна Коняева.





Для участия в акции "Бегущие города" жителям Могилевской области необходимо с 6 по 12 августа выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а затем делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom #mogilev. В результате проекта компания velcom окажет финансовую помощь детям каждого из шести медицинских центров. Общий фонд благотворительной помощи составит 165 000 рублей. Результаты проекта будут объявлены 4 сентября на пресс-конференции в Минске.





"Сегодня в помощь детям в рамках проекта "Бегущие города" бежит вся Беларусь. И в каждой области мы видим серьезную активность местных жителей, которые не остаются в стороне от общественных проблем. Могилевская область приняла благотворительную эстафету у Брестчины и Гомельщины. Жители региона доказали, что у них большие и добрые сердца. За три дня участники акции в Могилевской области уже пробежали немало километров в помощь детям. Надеюсь, они продолжат выходить на забеги так же активно", – рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Республиканская акция "Бегущие города" стартовала в Беларуси 23 июля. В каждой области благотворительный марафон продлится 7 дней, а жителям регионов предстоит пробежать как можно больше "километров добра", чтобы помочь местным бенефициарам – детским областным центрам медицинской реабилитации. С 13 августа беговую эстафету примет Витебская область.

Напомним, что #velcombegom – это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В 2018 г. по итогам масштабной благотворительной акции SunRun Challenge проекта #velcombegom помощь в размере 50 000 рублей была оказана ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития".