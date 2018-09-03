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Под Брестом автомобиль ГАИ съехал в кювет и опрокинулся

09.08.2018 13:40 — Разное | ОНТ  
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Автомобиль Госавтоинспекции попал в дорожно-транспортное происшествие под Брестом, сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома. Авария произошла утром 9 августа на улице Радужной.

Сотрудник ГАИ нёс дежурство по надзору за безопасностью дорожного движения. Прибор фотовидеофиксации показал нарушение установленной скорости движения одним из автомобилей. В ходе преследования нарушителя произошла разгерметизация переднего колеса. В результате служебный автомобиль Opel Astra съехал в кювет и опрокинулся. Машина получила механические повреждения, сотрудник ГАИ не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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Автомобиль Госавтоинспекции попал в дорожно-транспортное происшествие под Брестом.
 
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