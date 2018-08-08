ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Гродно ехал пьяным на купленном в кредит автомобиле BMW X5. Его конфисковали

09.08.2018 12:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. У жителя Гродно за пьяную езду конфисковали купленный в кредит автомобиль.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина ведет общее хозяйство с сожительницей. Женщина на свое имя взяла два кредита, а гродненец для нее приобрел в России BMW X5, который зарегистрировал на свое имя.

Мужчина 20 января попался за рулем в нетрезвом состоянии. Водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 66 базовых величин с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

9 мая мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, хоть и осознавал, что нарушает закон. В тот день он попросил супругу отвезти их с соседом на рыбалку, а женщина ответила, что отвезет, когда завершит домашние дела. Гродненец взял ключи и пошел к автомобилю. Женщина просила его не ехать никуда в нетрезвом состоянии, но ей ответили октазом.

Через некоторое время позвонил сосед и сказал, что произошло ДТП – автомобиль ударился в трубу теплотрассы. Женщина приехала на место аварии, там уже находились правоохранители.

«Изначально, чтобы спасти внедорожник от конфискации, супруга повторника твердила, что управляла им она. В дальнейшем дала следователю правдивые показания, которые в ходе судебного заседания подтвердили двое дачников. Обстоятельств, отягчающих ответственность Х., не установлено, а смягчающими признаны его чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и наличие на иждивении малолетнего ребенка. При этом доводы о фактической принадлежности «БМВ Х5» не повлияли на принятие решения о судьбе этого автомобиля».

В конце июля судом было рассмотрено уголовное дело. Решением суда, мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 3 месяца без направления в исправительное учреждение, лишение прав сроком на 5 лет и штраф в размере 140 базовых величин. BMW был конфискован. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения (читать далее).

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У жителя Гродно за пьяную езду конфисковали купленный в кредит автомобиль. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина ведет общее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ни дня без задержаний: СК забрал главреда Белапан Ирину Левшину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика