﻿ Директор витебского лицея привлекал подчиненных к работе на своей даче. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор витебского лицея привлекал подчиненных к работе на своей даче

09.08.2018 — Разное | Гомельская Правда  
Размер текста:
A
A
A

Директор Витебского государственного политехнического профессионального лицея два года платил нескольким работникам учреждения зарплату за стороннюю деятельность — труд на его личном дачном участке, сообщили БелТА в Комитете государственного контроля Витебской области.


При проверке лицея совместно с финансовой милицией специалисты областного КГК установили, что его руководитель в течение двух лет систематически привлекал в рабочее время пятерых работников лицея к строительству и ремонту на своем дачном участке. Однако за пропущенные по основному месту работы часы этим «вольнонаемным» была незаконно начислена и выплачена зарплата, что повлекло причинение вреда госимуществу в размере более Br1 тыс. Во время проверки ущерб был возмещен.

Проверяющие установили и многочисленные нарушения законодательства, повлекшие незаконное получение средств бюджета. При этом часть из этих средств была использована на незаконную выплату премий шести приближенным должностным лицам лицея — заместителям директора и главному бухгалтеру. Ущерб составил Br47 тыс. После проверки госконтроля обеспечено взыскание в бюджет незаконно полученных и использованных с нарушением средств.

Результаты проверки профлицея рассмотрены на коллегии областного КГК. В итоге за совершение грубого нарушения трудовых обязанностей и коррупционного правонарушения главному управлению по образованию Витебского облисполкома предписано расторгнуть контракт с руководителем лицея по дискредитирующему основанию.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Витебского государственного политехнического профессионального лицея два года платил нескольким работникам учреждения зарплату за стороннюю...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте автомобиль ГАИ вылетел в кювет и опрокинулся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика