Директор витебского лицея привлекал подчиненных к работе на своей даче

Директор Витебского государственного политехнического профессионального лицея два года платил нескольким работникам учреждения зарплату за стороннюю деятельность — труд на его личном дачном участке, сообщили БелТА в Комитете государственного контроля Витебской области.

При проверке лицея совместно с финансовой милицией специалисты областного КГК установили, что его руководитель в течение двух лет систематически привлекал в рабочее время пятерых работников лицея к строительству и ремонту на своем дачном участке. Однако за пропущенные по основному месту работы часы этим «вольнонаемным» была незаконно начислена и выплачена зарплата, что повлекло причинение вреда госимуществу в размере более Br1 тыс. Во время проверки ущерб был возмещен.

Проверяющие установили и многочисленные нарушения законодательства, повлекшие незаконное получение средств бюджета. При этом часть из этих средств была использована на незаконную выплату премий шести приближенным должностным лицам лицея — заместителям директора и главному бухгалтеру. Ущерб составил Br47 тыс. После проверки госконтроля обеспечено взыскание в бюджет незаконно полученных и использованных с нарушением средств.

Результаты проверки профлицея рассмотрены на коллегии областного КГК. В итоге за совершение грубого нарушения трудовых обязанностей и коррупционного правонарушения главному управлению по образованию Витебского облисполкома предписано расторгнуть контракт с руководителем лицея по дискредитирующему основанию.