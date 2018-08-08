С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4304 человека, в том числе вчера, 8 августа, 22 человека

Гродно и Гродненский район:
Дачные участки:
Подлабеньский с/с – 1 случай,
м-н Зарица – 1 случай.
Лесные массивы:
Коптевский с/с – 1 случай,
Поречский с/с – 2 случая,
Сопоцкинский с/с – 1 случай,
Одельский с/с – 1 случай,
Подлабеньский с/с – 1 случай,
Скидельский с/с – 1 случай,
Щучинский район – 1 случай,
Свислочский район – 1 случай,
Новогрудский район – 1 случай,
Минская область – 1 случай,
Местность не установлена – 4 случая.
Волковысский район:
Приусадебный участок д.Ендриховцы – 1 случай.
Дятловский район:
Частное домовладение д.Накрышки – 1 случай.
Сморгонский район:
Частное домовладение г.Сморгонь (ул.Пионерская) – 1 случай.
Лидский район:
Лесной массив д.Гарни – 1 случай.
Слонимский район:
Лесной массив д.Азаричи – 1 случай.
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