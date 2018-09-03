28-летний водитель фуры из Лиды погиб вблизи Гомеля, столкнувшись с другим грузовым автомобилем





Вблизи Гомеля в 23.55 житель Лиды, управляя грузовой автомашиной «Мерседес», совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении аналогичной автомашиной и погиб.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома , 28-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц ATEGO 1223», двигаясь на подъездe к автодороге М10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» со стороны Речицы в направлении Гомеля, предположительно из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц ACTROS 1841», под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения водитель из Лиды от полученных травм скончался на месте ДТП. Ремнем безопасности он пристегнут не был.