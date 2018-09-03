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28-летний водитель фуры из Лиды погиб вблизи Гомеля, столкнувшись с другим грузовым автомобилем
Вблизи Гомеля в 23.55 житель Лиды, управляя грузовой автомашиной «Мерседес», совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении аналогичной автомашиной и погиб.
Как сообщает
В результате столкновения водитель из Лиды от полученных травм скончался на месте ДТП. Ремнем безопасности он пристегнут не был.
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Вблизи Гомеля в 23.55 житель Лиды, управляя грузовой автомашиной «Мерседес», совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении аналогичной автомашиной и...
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