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В больнице умерла пассажирка сгоревшего после ДТП под Оршей грузовика
Вечером 8 августа в больнице умерла пассажирка грузовика, который столкнулся с внедорожником в Оршанском районе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УВД Витебского облисполкома
Напомним,
В результате ДТП 41-летняя пассажирка ГАЗа от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика был госпитализирован с термическими ожогами 4-й степени более 95% тела и от полученных телесных повреждений на вторые сутки после аварии
41-летний водитель Toyota Land Cruiser и два 42-летних пассажира были доставлены в учреждение здравоохранения, но госпитализация им не потребовалась.
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Врачи не смогли спасти жизнь пассажирки ГАЗа. Вечером 8 августа она умерла в больнице.
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