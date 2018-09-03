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В больнице умерла пассажирка сгоревшего после ДТП под Оршей грузовика

09.08.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
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Вечером 8 августа в больнице умерла пассажирка грузовика, который столкнулся с внедорожником в Оршанском районе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УВД Витебского облисполкома сообщают «Народные новости Витебска».


Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла утром 1 августа. Следователи установили, что автомобиль ГАЗ находился на обочине трассы М8 Граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута). На 175-м километре дороги при выезде грузовика на проезжую часть произошло столкновение с Toyota Land Cruiser, который ехал со стороны Могилева в направлении Витебска. После столкновения автомобили загорелись. Происшествие попало в объектив видеорегистратора внедорожника.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка ГАЗа от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика был госпитализирован с термическими ожогами 4-й степени более 95% тела и от полученных телесных повреждений на вторые сутки после аварии скончался. Вторую пассажирку госпитализировали в реанимационное отделение больницы с термическими ожогами 80% тела, где 8 августа она умерла.

Видео: Виталий Игнатьев

41-летний водитель Toyota Land Cruiser и два 42-летних пассажира были доставлены в учреждение здравоохранения, но госпитализация им не потребовалась.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 119
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Врачи не смогли спасти жизнь пассажирки ГАЗа. Вечером 8 августа она умерла в больнице.
 
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