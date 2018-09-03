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В Витебском районе лесничий нашел снаряды времен войны
09.08.2018 14:05 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел в Витебском районе в ходе вырубки участка лесного массива вблизи а/г Вороны.
На взрывоопасную находку наткнулись рабочие. Работник лесхоза сообщил об опасной находке в милицию, сообщает
На место прибыли сотрудники саперно-пиротехнической группы внутренних войск. В яме лесного массива они обнаружили гранату Ф-1, 7 артиллерийских снарядов и 32 артиллерийских взрывателя.
Саперы вывезли находку в безопасное место и уничтожили.
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Саперы вывезли находку в безопасное место и уничтожили.
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