С начала года в Брестской области умерли 28 детей. Следователи призывают родителей к бдительности

За семь месяцев текущего года в Брестской области умерли 28 детей, 53 - травмированы. Такую печальную статистику озвучили в УСК по Брестской области. На сегодняшний день возбуждено 23 уголовных дела о травмировании несовершеннолетних и 14 уголовных дел - об их гибели.



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Старший следователь управления процессуального контроля УСК по Брестской области Виктор Жилко прокомментировал:

- Из 28 умерших детей семеро погибли в результате ДТП, двое - в результате падения с высоты, двое - от отравлений, 1 - внезапная детская смерть, 16 - по другим причинам. В ходе проведения проверок и расследования уголовных дел по приведенным фактам детально выясняются обстоятельства травмирования и гибели детей, а также причины и условия, этому способствовавшие. Опрашиваются очевидцы, родители несовершеннолетних, педагоги, назначаются судебно-медицинские и иные необходимые в конкретной ситуации экспертизы. Запрашиваются сведения из медицинских учреждений и учреждений образования, характеристики по месту жительства и учебы, устанавливается круг общения несовершеннолетних, изучаются их страницы в социальных сетях. Детально проверяются условия жизни и воспитания несовершеннолетних.

Виктор Жилко дополнил, что в Брестской области внесено 52 представления по травмированию несовершеннолетних. По фактам гибели направлено 3 информационных письма и 18 представлений.

В УСК по Брестской области рассказали о последних несчастных случаях в регионе. Так, 4 августа в Белоозерске 4-летняя девочка находилась в квартире на кухне без присмотра родителей. В это время она залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Ребенок госпитализирован. Благодаря счастливому стечению обстоятельств угроза жизни миновала. Березовским РОСК по данному факту проводится проверка. В этот же день в Бресте вечером на пляже вблизи гребного канала утонул 5-летний ребенок, который вместе с родителями гулял у водоема и на какое-то время пропал из поля их зрения. Брестским МОСК по данному факту проводится проверка.

Печально, но факт, что в большинстве несчастных случаев дети остаются без присмотра родителей. УСК по Брестской области призывает родителей к бдительности.