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Наибольший конкурс в вузах Бреста в этом году составлял 8,5 человека на место

09.08.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Теперь на сайтах учреждений образования можно найти полные списки первокурсников.


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Наибольший конкурс в вузах Бреста в этом году составлял 8,5 человека на место

Зачислено 1774

Централизованное тестирование стало лишь одним из этапов пути к студенчеству. Напомним, вступительные испытания в этой форме прошли в июне. Всего на Брестчине в четырёх учреждениях образования, где проводилось ЦТ, сдано 45 767 тестов. Явка составила 95,5 процента от числа зарегистрированных.
Как отмечают в КГК Брестской области, в целом этот этап вступительной кампании прошёл без нарушений, случаев удаления участников за использование мобильных телефонов и других средств передачи информации не было. 

Приём документов на платную форму обучения завершился ещё 4 августа, а на бюджетные места – 28 июля. В конкурсе на получение высшего образования за счёт средств бюджета в четырёх университетах области участвовали 3924 абитуриента, а зачислено 1774. Отмечается значительный рост конкурсов и проходных баллов на многие специальности вузов, в том числе и в Брестской области. 

8,5 на место

В Брестском техническом университете самый большой конкурс наблюдался по специальности «Логистика» – 8,5 человека на место. Не менее популярными оказались и новые специальности: «Экономика электронного бизнеса» – 5,3 человека, «Электронный маркетинг» – 4,3 и «Архитектурный дизайн» – 3,4. «Проходные баллы выросли практически по всем специальностям, в большей степени по экономическим. Среди прошедших на бюджет много медалистов, абитуриентов, имеющих дипломы с отличием»,– отметил ответственный секретарь приемной комиссии университета Олег Мешик. Средний конкурс в БрГТУ составил 2,4 человека на место. 

В университете имени Пушкина пользовались спросом специальности «Психология» – 5,8 человека на место, «Туризм и гостеприимство» – 4,8, «Современные иностранные языки (английский, немецкий)» – 3,8, «Физическая культура» – 3,5. Всего на дневную форму обучения за счёт бюджета зачислено 411 поступающих, а на заочную – 75. В целом по университету конкурс составил два человека на место. 

В Барановичском госуниверситете наиболее востребованными стали специальности заочной сокращенной формы обучения: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг», «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства». 
В полесском вузе высокий конкурс и высокие проходные балы сформировались на новую специальность – «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций». В целом по университету относительно высокие проходные баллы – более шестидесяти процентов зачисленных на бюджетные места имеют больше 250 баллов. 
 

Ольга ШИЯН по материалам БелТА и КГК Брестской области 

 
 
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Теперь на сайтах учреждений образования можно найти полные списки первокурсников. Зачислено 1774 Централизованное тестирование стало лишь одним из этапов пути...
 
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