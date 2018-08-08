У жителя Гродно за пьяную езду конфисковали купленный в кредит кроссовер

Уже 20 января 2018 года он попался за рулем нетрезвым. За это получил внушительный штраф и лишился водительского удостоверения на три года.

А в мае он решил съездить на рыбалку. Дожидаться, пока сожительница закончит домашние дела, не стал. Несмотря на уговоры, сел за руль нетрезвым. В пригородном дачном товариществе машина врезалась в трубу теплотрассы.

В конце июля суд Октябрьского района в выездном заседании рассмотрел его дело. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и три месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на пять лет и штрафом в 140 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5). Автомобиль БМВ Х5 конфискован. Приговор вступил в силу.

БелТА