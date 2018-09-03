Слуцкий район — первый по намолоту, по урожайности — Несвижский

По данным на утро 9 августа аграрии Минщины убрали почти 79% площадей (намолочено 1 093 245 тонн зерна) при средней урожайности около 30 ц/га.

Больше всего зерна намолочено в Слуцком районе ( почти 112 тыс. т). Чуть отстают Несвижский (более 100 тыс. т), Минский (свыше 82 тыс. т), Копыльский (более 82 тыс. т), Пуховичский (около 67 тыс. т) и Дзержинский (более 64 тыс. т) районы.

По урожайности в лидерах: Несвижский (свыше 44 ц/га), Дзержинский (также более 44 ц/га), Минский (около 42 ц/га), Клецкий (почти 40 ц/га, Молодечненский (более 35 ц/га) районы.

По урожайности среди хозяйств:

ОАО «Гастелловское» Минского района – (89 ц с га);

ОАО «Новая Жизнь» Несвижского района – (74,9 ц с га);

ОАО «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района – (73,7 ц с га);

Филиал «Правда-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района – (70,3 ц с га).