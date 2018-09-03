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Слуцкий район — первый по намолоту, по урожайности — Несвижский
09.08.2018 — Разное | Слуцк Город
По данным на утро 9 августа аграрии Минщины убрали почти 79% площадей (намолочено 1 093 245 тонн зерна) при средней урожайности около 30 ц/га.
Больше всего зерна намолочено в Слуцком районе ( почти 112 тыс. т). Чуть отстают Несвижский (более 100 тыс. т), Минский (свыше 82 тыс. т), Копыльский (более 82 тыс. т), Пуховичский (около 67 тыс. т) и Дзержинский (более 64 тыс. т) районы.
По урожайности в лидерах: Несвижский (свыше 44 ц/га), Дзержинский (также более 44 ц/га), Минский (около 42 ц/га), Клецкий (почти 40 ц/га, Молодечненский (более 35 ц/га) районы.
По урожайности среди хозяйств:
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По данным на утро 9 августа аграрии Минщины убрали почти 79% площадей (намолочено 1 093 245 тонн зерна) при средней урожайности около 30 ц/га.
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