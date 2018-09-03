Запрет на посещение лесов из-за жары

В связи с высокой пожарной опасностью 8 августа введен запрет на посещение лесов в 6 районах Беларуси.

Запрет был введен из-за пожароопасной обстановки, вызванной отсутствием дождей и жаркой погодой. Под ограничение попали Гомельский, Добрушский, Брагинский, Октябрьский районы Гомельской области, а также Столбцовском и Минском районах Минской области. Такое решение приняли районные исполнительные комитеты.

Прогнозировать, когда снимут запрет, пока сложно, но уже по западной части страны с 11 августа обещают дожди.

Напомним, что на период действия запрета в лесной массив отменяется въезд любого транспорта.



