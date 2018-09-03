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Национальный отчет Беларуси о результатах стресс-тестов БелАЭС соответствует требованиям ЕС – глава группы ENSREG

09.08.2018 15:05 — Разное | Интерфакс  
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Национальный отчет Беларуси по итогам стресс-тестов на Белорусской АЭС соответствует требованиям Евросоюза, заявил в Минске руководитель группы европейских экспертов ENSREG по партнерской проверке результатов стресс-тестов станции Марк Фой в четверг в Минске.

"Если говорить о заключении, которое мы сделали, то группа экспертов пришла к выводу, что национальный отчет Беларуси в целом соответствовал требованиям для стресс-тестов Евросоюза", - сказал М.Фой в ходе представления общественности итогов партнерской проверки.

Он напомнил, что оценка отчета проходила по трем показателям – готовности станции к управлению тяжелыми авариями и в случае экстремальных природных условий, например, землетрясений и наводнений, а также к потере электроэнергии и конечного поглотителя тепла.

М.Фой отметил, что группа экспертов не обнаружила каких-то основных недостатков в системе безопасности станции. В то же время, были даны рекомендации по повышению ее уровня, в частности, путем улучшения компонентов, из которых сама станция состоит.  Данные рекомендации будут учтены в национальном плане действий по усилению безопасности АЭС.

В ходе оценки отчета белорусской стороне для получения ответов были переданы 460 письменных вопросов, поступивших от экспертов и неправительственных организаций.  "Это большое количество вопросов, были очень сжатые временные рамки, в которые можно было это сделать", - заметил глава группы ENSREG. "Изначально мы просили ответить только на вопросы группы экспертов, но Госатомнадзор предоставил ответы на все вопросы", - добавил он.

Как сообщалось, в 2016 году БелАЭС провела самооценку рисков и безопасности, результаты которой были направлены на рассмотрение в регулирующий орган - Госатомнадзор. На основе отчета станции был подготовлен национальный доклад о стресс-тестах Белорусской АЭС. Доклад в конце октября 2017 года был передан в Европейскую комиссию для проведения партнерской проверки в соответствии с согласованной сторонами процедурой.

В течение двух месяцев (с 13 ноября 2017 года по 13 января 2018 года) национальный доклад о стресс-тестах БелАЭС был открыт для общественных консультаций. Вопросы, включая поступившие от европейских регулирующих органов, неправительственных экологических организаций и общественных объединений, были направлены ENSREG в начале февраля 2018 года в Госатомнадзор для подготовки ответов.

В середине марта европейские эксперты посетили Беларусь в рамках партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС.

В начале июля отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов был одобрен ENSREG.

После Госатомнадзор и ENSREG в совместном пресс-релизе сообщили, что отчет в целом носит позитивный характер, подчеркивает различные хорошие практики и предлагает будущие потенциальные улучшения. Еврокомиссия также призвала Беларусь создать Национальный план действий для внедрения рекомендаций, сделанных в рамках отчета по этим тестам.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
Теги: Минск
 
 
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