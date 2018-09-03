Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото

Незадолго до матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга «Зенит» прогулялась по Минску.

Фото с прогулки были опубликованы на странице клуба в соцсетях. Фанаты фотографировались с командой и брали у игроков автографы.



Фото: vk.com/zenit

В белорусской столице команду ожидает встреча с минским «Динамо».



Фото: vk.com/zenit

Главная звезда «Зенита» и прошедшего ЧМ по футболу Артем Дзюба в Минск не прилетел. Главный тренер назвал причину ( подробности здесь ).



Фото: vk.com/zenit

Матч состоится девятого августа вечером. Встреча начнется в 20:00.

Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях ( читать далее ).



Фото: vk.com/zenit



Фото: vk.com/zenit