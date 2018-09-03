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Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото
Незадолго до матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга «Зенит» прогулялась по Минску.
Фото с прогулки были опубликованы на странице клуба в соцсетях. Фанаты фотографировались с командой и брали у игроков автографы.
В белорусской столице команду ожидает встреча с минским «Динамо».
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Матч состоится девятого августа вечером. Встреча начнется в 20:00.
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Незадолго до матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга «Зенит» прогулялась по Минску. Фото с прогулки были опубликованы на...
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