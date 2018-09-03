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Россиянин пытался вылететь из минского аэропорта по паспорту брата

09.08.2018 14:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Россиянин пытался покинуть Беларусь по чужому паспорту. Нарушителя задержали в Национальном аэропорту Минск при оформлении на авиарейс в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин пытался вылететь из минского аэропорта по паспорту брата

Как выяснилось, документ, который предъявил мужчина, принадлежит его брату. На подлог пассажир решился из-за истечения срока действия своего паспорта. В отношении задержанного начат административный процесс. Ему грозит крупный штраф и ограничение свободы на срок до 2 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Россиянин пытался покинуть Беларусь по чужому паспорту. Нарушителя задержали в Национальном аэропорту Минск при оформлении на авиарейс в...
 
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