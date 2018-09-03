В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см

Новости Беларуси. В Витебске рыбак выловил сома массой более 48 кг. Для рыбалки использовалась закидуха (леска с крючками).

Как рассказал друг рыбака в сообществе «ВКонтакте», сом был выловлен в Западной Двине. Потребовалось больше часа, чтобы вытащить его из реки.



Фото: Вадим Чайка

Пользователи социальной сети начали расспрашивать, на что ловили. Мужчина ответил, возможно в шутку, что на жареного воробья.



Фото: Вадим Чайка

Если судить по одной из фотографий, улов достигает почти 180 см в длину.

Летом прошлого года рыбаки выловили в Днепре стокилограммового сома.