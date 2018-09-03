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В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см

09.08.2018 14:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске рыбак выловил сома массой более 48 кг. Для рыбалки использовалась закидуха (леска с крючками).  

Как рассказал друг рыбака в сообществе «ВКонтакте», сом был выловлен в Западной Двине. Потребовалось больше часа, чтобы вытащить его из реки.  

В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см
Фото: Вадим Чайка  

Пользователи социальной сети начали расспрашивать, на что ловили. Мужчина ответил, возможно в шутку, что на жареного воробья.  

В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см
Фото: Вадим Чайка  

Если судить по одной из фотографий, улов достигает почти 180 см в длину.  

Летом прошлого года рыбаки выловили в Днепре стокилограммового сома.  

Длина рыбы – около двух метров (подробнее здесь).  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске рыбак выловил сома массой более 48 кг. Для рыбалки использовалась закидуха (леска с крючками).   Как рассказал друг рыбака в сообществе...
 
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