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В Бресте автомобиль ГАИ съехал в кювет и опрокинулся
Новости Беларуси. Автомобиль ГАИ попал в ДТП в Бресте.
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Сотрудник ГАИ начал преследовать нарушителя, не справился с управлением служебного автомобиля Opel, съехал в кювет и опрокинулся.
Машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.
По факту произошедшего проводится проверка.
На неделе в Гродно за рулем свадебного лимузина находился пьяный водитель.
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Новости Беларуси. Автомобиль ГАИ попал в ДТП в Бресте. По информации ГАИ Брестской области, авария случилась утром девятого августа. В ходе надзора за...
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