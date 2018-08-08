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«АЛМИ» станет «INTERSРAR»ом. С 10 сентября один из крупнейших в Гродно торговых центров закроется на ремонт

09.08.2018 — Разное | Дзяннiца (Щучин)  
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«АЛМИ» станет «INTERSРAR»ом. С 10 сентября один из крупнейших в Гродно торговых центров закроется на ремонт

Как сообщили «ГП» в столичном ЗАО «Юнифуд», гродненский гипермаркет будет преобразован в магазин крупнейшей мировой сети  «INTERSРAR». Поэтому с 29 августа по 9 сентября в этом торговом центре по проспекту Космонавтов пройдут тотальные распродажи, причем скидки достигнут до 70%. С 10 сентября начнутся работы по переформатированию объекта. Открытие торгового центра под новой вывеской ожидается в ноябре нынешнего года. 

Гродненскому ТЦ «АЛМИ» уже более десяти лет, и он давно нуждался в изменениях. Как сообщили в департаменте ЗАО «Юнифуд», это будет третий после Минска и Бреста торговый центр крупной мировой сети «INTERSPAR». Хозяева обещают разнообразие продуктов питания, многочисленных брендов,  выгодные акции и скидки. 
Николай ШЛЫК, "ГП".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как сообщили «ГП» в столичном ЗАО «Юнифуд», гродненский гипермаркет будет преобразован в магазин крупнейшей мировой сети  «INTERSРAR». Поэтому с 29 августа по 9...
 
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