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Стройте смелые планы: железобетонные
09.08.2018 — Разное | Прысталiчча (Минск)
Строительство – одна из самых перспективных и прибыльных сфер. Но просто новостройкой сегодня уже никого не удивишь. Потенциальный покупатель ищет большего: качества, комфорта, экологичности, безопасности и приемлемой цены. Все эти характеристики сочетает в себе недвижимость пристоличья. В 2018 году в Минском районе запланировано возвести 560 тысяч квадратных метров жилья. Кстати, из всего объема жилья только 130 тысяч метров квадратных приходится на многоквартирную застройку, остальные 429 тысяч – индивидуальная жилая застройка.
– Минский район по-прежнему остается перспективной площадкой для строительства, – отмечает начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома Роман Воравко. – В первую очередь это обусловлено территориальной близостью к столице, налаженным транспортным сообщением, богатой инфраструктурой, а также перспективой развития.
МАЛоэтажность ДОМостроения
Основное направление в решении жилищных вопросов – развитие малоэтажного и усадебного домостроения. Населенные пункты Минского района должны иметь единую концепцию дальнейшего архитектурного решения. Нельзя допустить, чтобы агрогородки, деревни и поселки постепенно превратились в многоэтажные города (типовые районные центры). Ведь главное условие для людей, которые стремятся жить в пригороде, – комфорт и безопасность. В Минском районе ведется огромная проектная работа: каждый крупный населенный пункт получит собственный генеральный план развития, а также проект детальной планировки. Будущий потенциальный застройщик должен не только представлять, но и видеть, как, например, через 20—30 лет будет выглядеть деревня либо поселок, где он приобретет участок для строительства дома. На сегодня определен генплан перспективного развития Боровлян, Ратомки, Хатежино, Лошан, Луговой Слободы и Новоселья. Еще семь населенных пунктов на стадии разработки. Индивидуальное жилищное строительство наиболее активно ведется на территории Боровлянского, Ждановичского, Колодищанского, Сеницкого, Щомыслицкого сельсоветов. Здесь земельные участки для застройки всегда пользуются повышенным спросом.
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Строительство – одна из самых перспективных и прибыльных сфер. Но просто новостройкой сегодня уже никого не удивишь. Потенциальный покупатель ищет большего:...
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