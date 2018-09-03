УЕФА дисквалифицировал руководителя тренерского штаба брестского «Динамо» Алексея Шпилевского на предстоящий матч против «Аполлона», который пройдет сегодня в 20.00, сообщает клуб.



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Причиной этого стало удаление в концовке матча против греческого «Атромитоса». На 91-й минуте той игры Шпилевский, а также главный тренер «Атромитоса» Дамир Канади были удалены за споры с арбитром.

В результате этого первый матч третьего квалификационного раунда против «Аполлона» Алексей Шпилевский проведет на трибунах стадиона «Панкиприя» в Никосии.