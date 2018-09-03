|
УЕФА дисквалифицировала тренера брестского "Динамо" на матч с "Аполлоном"
УЕФА дисквалифицировал руководителя тренерского штаба брестского «Динамо» Алексея Шпилевского на предстоящий матч против «Аполлона», который пройдет сегодня в 20.00, сообщает клуб.
Причиной этого стало удаление в концовке матча против греческого «Атромитоса». На 91-й минуте той игры Шпилевский, а также главный тренер «Атромитоса» Дамир Канади были удалены за споры с арбитром.
В результате этого первый матч третьего квалификационного раунда против «Аполлона» Алексей Шпилевский проведет на трибунах стадиона «Панкиприя» в Никосии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина - споры с арбитром в матче против "Атромитоса" в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы.
|
Архив (Разное)
Свежие газеты