В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Транспортные средства двигались по пр. Независимости со стороны ул.Волгоградской в направлении ул. Филимонова. Водитель одной из машин не соблюдала безопасной дистанции, отвлеклась от управления, допустила столкновение с впереди движущимся автомобилем, который отбросило на третий автомобиль, третий – на четвёртый, четвёртый – на пятый.

В ДТП никто не пострадал. Движение транспорта было восстановлено в кратчайшие сроки.