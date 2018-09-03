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В случае эскалации репрессий Лукашенко могут лишить Европейских игр

09.08.2018 15:25 — Разное | Партизан  
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Европа в шоке от действий белорусских властей против независимых СМИ и журналистов и в качестве одной из мер рассматривает вариант отнять у Беларуси право на проведение Европейских игр в 2019 году.

В случае эскалации репрессий Лукашенко могут лишить Европейских игр
Задержания по "делу БелТА" продолжаются - в изоляторе находится редактура портала TUT.by, включая главного редактора Марину Золотову, сегодня утром задержана и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Дело раскручивается на фоне потепления отношений с Западом. Как Запад воспринимает действия белорусских властей? Как сообщили «Нашей Ниве» дипломатические источники, Европа переживает фрустрацию — разочарование от очередной раз несбывшихся надежд.

В настоящее время западные политики согласовывают свои позиции. Среди прочего, рассматривается вариант отнять у Беларуси право на проведение Европейских игр в 2019 году.

Источники подчеркивают, что европейцы не заинтересованы в таком варианте, но рассматривают его как возможный сценарий развития событий.


Минск получил право на проведение II Европейских игр в 2016-м году. Игры хотела принять и Россия, но допинговый скандал лишил ее шансов.

Желание принять у себя игры, кроме того, высказывали Польша, Британия и Турция. 


 
Теги: Минск
 
 
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Европа в шоке от действий белорусских властей против независимых СМИ и журналистов и в качестве одной из мер рассматривает вариант отнять у Беларуси право на...
 
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