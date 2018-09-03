В случае эскалации репрессий Лукашенко могут лишить Европейских игр

Задержания по "делу БелТА" продолжаются - в изоляторе находится редактура портала TUT.by, включая главного редактора Марину Золотову, сегодня утром задержана и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.





Нашей Ниве » дипломатические источники, Европа переживает фрустрацию — разочарование от очередной раз несбывшихся надежд. Дело раскручивается на фоне потепления отношений с Западом. Как Запад воспринимает действия белорусских властей? Как сообщили «» дипломатические источники, Европа переживает фрустрацию — разочарование от очередной раз несбывшихся надежд.





В настоящее время западные политики согласовывают свои позиции. Среди прочего, рассматривается вариант отнять у Беларуси право на проведение Европейских игр в 2019 году.





Источники подчеркивают, что европейцы не заинтересованы в таком варианте, но рассматривают его как возможный сценарий развития событий.









Минск получил право на проведение II Европейских игр в 2016-м году. Игры хотела принять и Россия, но допинговый скандал лишил ее шансов.





Желание принять у себя игры, кроме того, высказывали Польша, Британия и Турция.



