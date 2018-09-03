Посольство США сделало заявление по поводу обысков в СМИ и ареста журналистов

"Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси", - подчеркнули в посольстве.





"Мы обеспокоены арестами журналистов и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе.





Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы.







