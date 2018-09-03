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Посольство США сделало заявление по поводу обысков в СМИ и ареста журналистов
Соединенные Штаты ценят свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления, говорится в заявлении предствительства США в Беларуси.
"Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси", - подчеркнули в посольстве.
"Мы обеспокоены арестами журналистов и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе.
Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы.
Мы присоединяемся к призывам к правительству Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить гражданам право на свободу слова и свободу СМИ", - говорится в
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Соединенные Штаты ценят свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления, говорится в заявлении предствительства США в Беларуси.
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