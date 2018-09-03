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Посольство США сделало заявление по поводу обысков в СМИ и ареста журналистов

09.08.2018 14:46 — Разное | Партизан  
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Соединенные Штаты ценят свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления, говорится в заявлении предствительства США в Беларуси.

"Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси", - подчеркнули в посольстве. 

"Мы обеспокоены арестами журналистов и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе. 

Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы. 


Мы присоединяемся к призывам к правительству Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить гражданам право на свободу слова и свободу СМИ", - говорится в заявлении посольства США в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты ценят свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления, говорится в заявлении предствительства США в Беларуси.
 
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