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Когда в Слуцке отметят день города?
04.09.2018 — Разное | Слуцк Город
По предварительной информации, празднование 902-летия Слуцка запланировано на субботу, 29 сентября. Точное решение о дате празднования пока не принято.
В этом году возможны некоторые изменения в традиционной программе мероприятий. Об этом сайту SlutskGorod сообщили работники сферы культуры.
Столь поздний срок обусловлен в том числе и тем, что 23-23 сентября в Мяделе пройдут областные Дожинки, на которых будут задействованы работники культуры Слуцкого района.
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По предварительной информации, празднование 902-летия Слуцка запланировано на 29 сентября. Точное решение о дате празднования пока не принято.
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