Когда в Слуцке отметят день города?

По предварительной информации, празднование 902-летия Слуцка запланировано на субботу, 29 сентября. Точное решение о дате празднования пока не принято.

В этом году возможны некоторые изменения в традиционной программе мероприятий. Об этом сайту SlutskGorod сообщили работники сферы культуры.

Столь поздний срок обусловлен в том числе и тем, что 23-23 сентября в Мяделе пройдут областные Дожинки, на которых будут задействованы работники культуры Слуцкого района.



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