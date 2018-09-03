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Что принесет Любанскому краю строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса

04.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Что принесет Любанскому краю строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса

Сентябрь 2015-го жителям Любанского района запомнился особо. Символическую капсулу на старте возведения Нежинского горно-обогатительного комплекса тогда заложили Александр Лукашенко и российский инвестор Михаил Гуцериев. А когда зачастили на стройплощадку самосвалы, вывозящие съемный грунт, и начали подводить дорогу к месту будущего калийного гиганта, стало очевидным: в городе будет еще одна шахтерская столица, наподобие Солигорска. Какие социально-экономические блага сулит небольшому городку с традиционным набором предприятий, необходимых для жизнеобеспечения района, ГОК?

На будущем предприятии будут работать две тысячи человек. Значит, город вырастет, по самым скромным оценкам, на 6 тысяч при 12 тысячах нынешних. Для существующей инфраструктуры очень ощутимо, и теперь ее подтягивают за средства областного и районного бюджетов.

Инвестиции в стройку ГОКа уже принесли видимые изменения. И начало начал — дороги. ИООО «Славкалий» взяло на себя часть транспортных коммуникаций. В октябре вводят в эксплуатацию около 4 километров дорожного полотна к стройплощадке. Проект предусматривал нарушение мелиоративной сети, но это тот случай, когда разрушение дало шанс обновлению: завершена реконструкция системы, что важно для осушенных в шестидесятые годы прошлого столетия земель, ведь сети с того времени изрядно износились. К газу, а «Славкалий» скоро приступит к прокладке трубы на 40 километров, подключат около 30 деревень. К ГОКу протянут железнодорожную ветку от Уречья (с реконструкцией этой станции) через Любань, где построят остановочный пункт. Скоро горожанам станет проще добираться в Уречье и Осиповичи.

Притекает в район частный капитал. Держит нос по ветру бизнес, работающий в сфере услуг. Торговая сеть «Радуга» застолбила себе участок на улице Первомайской — кстати, дорогу по центральной жилой артерии расширили за счет областного бюджета. Другие сети уже открыли в городе магазины. Вообще, товарооборот с момента начала строительства рудника увеличился в районе на 20 процентов. При том, что удельный вес райпо очень значительный — 42 процента. И позиции кооператоры сдавать не собираются, наоборот, у них на горизонте маячат новые возможности.

Если ретейл все еще расширяется, то риелторы уже изрядно постарались, вместе с частниками скупив в радиусе 10 километров от Любани почти все дома и свободные участки. Бум индивидуального строительства виден прямо на въезде из Минска: коттеджи растут как грибы после дождя. Есть спрос на стройматериалы, открываются магазины по их продаже. Так стройка тянет не только свои коммуникации — ее нити пронизывают разные отрасли экономики. Соответственно до 747 рублей выросла средняя зарплата, а год назад была ниже на 12 пунктов.

Как ни странно, в районе не хватает торговых работников. На следующий год в местном лицее разработана программа по подготовке поваров и продавцов. В Слуцком колледже проводят переподготовку по остро необходимым специальностям. Лучшие из выпускников станут коучами в сфере обслуживания своего района, выходящей на первое место по значимости при развитии градообразующего предприятия, каким станет для Любани Нежинский ГОК.

Нежинский ГОК будет построен на базе Старобинского месторождения калийных солей. В его строительство планируют вложить около 2 миллиардов долларов. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

Беларусь Сегодня

 
Теги: Минск
 
 
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