|
Взрыв прогремел в торговом центре в польском Белостоке
04.09.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
В торговом центре, расположенном в польском городе Белосток, сработало самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал "Мир-24".
Взрыв прогремел вечером 3 сентября в одном из помещений торгового центра, находящемся на пересечении улиц Варшавской и Дворцовой. По информации польских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, поскольку устройство не сработало так, как предполагалось. В помещении, где находилась взрывчатка, также были обнаружены сосуды с легковоспламеняющейся жидкостью.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит определить, как выглядело устройство до взрыва и каковы были цели и мотивы злоумышленников.
Администрация торгового центра заявила, что никаких угроз ранее не получала и не имеет предположений о возможных подозреваемых.
Бомба состояла из петард и бутылок с легковоспламеняющейся смесью. Она была заложена под рабочим столом 64-летнего сотрудника администрации. Устройство сработало в момент, когда он выходил из кабинета.
Звуковая волна от взрыва была настолько сильной, что мужчина на какое-то время потерял слух. Других ранений у него не было. Кроме этого сотрудника никто не пострадал. Полиция пытается выяснить, как взрывное устройство выглядело до детонации, и кто мог его создать и подложить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговом центре, расположенном в польском городе Белосток, сработало самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал "Мир-24". Взрыв прогремел вечером 3...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)