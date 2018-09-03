Взрыв прогремел в торговом центре в польском Белостоке

В торговом центре, расположенном в польском городе Белосток, сработало самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал "Мир-24".



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Взрыв прогремел вечером 3 сентября в одном из помещений торгового центра, находящемся на пересечении улиц Варшавской и Дворцовой. По информации польских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, поскольку устройство не сработало так, как предполагалось. В помещении, где находилась взрывчатка, также были обнаружены сосуды с легковоспламеняющейся жидкостью.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит определить, как выглядело устройство до взрыва и каковы были цели и мотивы злоумышленников.

Администрация торгового центра заявила, что никаких угроз ранее не получала и не имеет предположений о возможных подозреваемых.

Бомба состояла из петард и бутылок с легковоспламеняющейся смесью. Она была заложена под рабочим столом 64-летнего сотрудника администрации. Устройство сработало в момент, когда он выходил из кабинета.

Звуковая волна от взрыва была настолько сильной, что мужчина на какое-то время потерял слух. Других ранений у него не было. Кроме этого сотрудника никто не пострадал. Полиция пытается выяснить, как взрывное устройство выглядело до детонации, и кто мог его создать и подложить.