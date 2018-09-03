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В Брестской крепости работает выставка об Украине во Второй мировой войне

04.09.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Консульство Украины в Бресте 30 августа представило фотодокументальную выставку из фондовой коллекции Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58567.php

В Брестской крепости работает выставка об Украине во Второй мировой войне

Автор фото: Валерий ЦАПКОВ

Открылась выставка в «Музее войны — территории мира» в юго-восточной казарме Брестской крепости. На презентации экспозиции были руководители консульств Казахстана и России, представители городской власти и общественных организаций, сотрудники мемориального комплекса крепости и жители города.

Со вступительным словом выступил руководитель украинского консульства в Бресте Анатолий Диденко: «79 лет назад волей политиков, которые стали перекраивать карту мира, Украина была втянута в Великую Отечественную войну…» Дипломат поблагодарил тех, кто помогал в организации выставки: «Хочу выразить огромную благодарность администрации мемориального комплекса, Министерству культуры Беларуси, областному и городскому исполнительным комитетам за помощь в организации выставки».

Затем выступила замдиректора по научной работе мемориала Лариса Бибик: «О потерях в Великой Отечественной войне, Второй мировой мы будем, наверное, говорить ещё долго. Она останется тяжелейшим шрамом в истории человечества. Брестскую крепость защищал многонациональный гарнизон — больше тридцати национальностей, больше сорока увековеченных на плитах мемориала — уроженцы Украины».

Потери и разрушения

На сорока пяти стендах размещены уникальные фотографии и документы, рассказывающие о подвигах украинцев в годы войны. Фотоэкспонаты рассказали о потерях, которые понесла Украина. Частично или полностью было уничтожено 714 городов и посёлков городского типа — два миллиона зданий, — 28 тысяч сёл. Разрушено 16 150 промышленных предприятий, 1916 железнодорожных станций, 27 725 колхозов, 1227 МТС, 873 совхоза, 18000 больниц, поликлиник и медпунктов, 32 930 учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, 19 200 библиотек, 62 театра. Сокровищницы украинских музеев стали беднее на 330 тысяч экспонатов. Десять миллионов жителей страны остались без домов или жили в разрушенных зданиях.

Почти два с половиной миллиона рабочих, вывезенных из Украины, составляли 48 процентов от всех остарбайтеров, выходцев из СССР. В годы войны Украина потеряла больше десяти миллионов своих сыновей и дочерей, из них пять с половиной миллионов — мирные граждане. Не вернулся каждый второй воин, призванный из Украины, а среди вернувшихся каждый второй был инвалидом.

Стойкость и героизм

После начала экспозиции Анатолий Диденко остановился возле стенда с портретами женщин. На одном была Евдокия Лысенко, у которой десятерых сыновей призвали на фронт. И хотя пятеро из них вернулись с войны инвалидами, все остались живы. В 1946 году Евдокию Лысенко удостоили звания «Мать-героиня».
А у Прасковьи Гавриш из пятерых сыновей вернулись двое.

На одном из фото был Иван Кожедуб, курсант Чугуевской военной авиационной школы, уроженец Сумской области Украины, трижды Герой Советского Союза. Находясь на фронте с марта 1943 года, Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 боях, сбил 62 самолёта противника. Его имя носит Харьковский университет воздушных сил. На Аллее героев в парке Вечной Славы в Киеве установлен памятник лётчику. На другом стенде были представлены удостоверения к медалям воинов, призванных из Винницкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Один из экспонатов — плакат с портретом Тараса Шевченко: «Такого ще не творилося у нас на Вкраїнi, та й нiколи не створиться!». А рядом — извещения о гибели воинов-украинцев со знаковой фамилией — Шевченко. Они были призваны из разных регионов страны, потому похоронки отражают «географию боли и потерь» украинских семей от запада до востока, от севера до юга Украины. Научные сотрудники музея выявили около двадцати тысяч Шевченко, погибших на войне.

 
Теги: Брест
 
 
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Консульство Украины в Бресте 30 августа представило фотодокументальную выставку из фондовой коллекции Национального музея истории Украины во Второй мировой...
 
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