ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Малоритский район: в ДТП травмирован "нетрезвый" велосипедист

04.09.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

03.09.2018 в 17:00 часов 30-летний житель г.Малорита, управляя грузовым автомобилем «МАЗ 437130», двигаясь по автодороге Н-788 «обход г.Малорита», по направлению к д.Хотислав, на 3 километре данной автодороги совершил наезд на 48-летнего велосипедиста, жителя д.Хотислав, который выехал со второстепенной дороги Н-738 «Малорита-Хотислав-Сушитница» в непосредственной близости, справа налево по ходу движения автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58566.php

Малоритский район: в ДТП травмирован "нетрезвый" велосипедист

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Малоритская» ЦРБ. Установлено, что велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения (2,1 промилле).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58566.php

Малоритский район: в ДТП травмирован "нетрезвый" велосипедист

По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58566.php

Малоритский район: в ДТП травмирован "нетрезвый" велосипедист

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
03.09.2018 в 17:00 часов 30-летний житель г.Малорита, управляя грузовым автомобилем «МАЗ 437130», двигаясь по автодороге Н-788 «обход г.Малорита», по направлению к д.Хотислав, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что принесет Любанскому краю строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика