03.09.2018 в 17:00 часов 30-летний житель г.Малорита, управляя грузовым автомобилем «МАЗ 437130», двигаясь по автодороге Н-788 «обход г.Малорита», по направлению к д.Хотислав, на 3 километре данной автодороги совершил наезд на 48-летнего велосипедиста, жителя д.Хотислав, который выехал со второстепенной дороги Н-738 «Малорита-Хотислав-Сушитница» в непосредственной близости, справа налево по ходу движения автомобиля.



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В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Малоритская» ЦРБ. Установлено, что велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения (2,1 промилле).



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По факту ДТП проводится проверка.



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