Кому выгодно частое повышение минимальной зарплаты? Мнение экспертов

Белорусское правительство выступает с предложением повышать минимальную зарплату каждый квартал. Это позволит более быстрыми темпами «подтянуть по заработной плате низкооплачиваемые слои населения», сообщил премьер-министр Сергей Румас. В последний раз минимальную зарплату повышали в начале этого года с 265 до 305 рублей. Кому выгодно частое повшение минимальной зарплаты?



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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если Александр Лукашенко одобрит предложение правительства по ускоренному росту минимальной зарплаты, то вскоре она может вырасти примерно на 20 рублей, достигнув среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек (328,45 рубля).

Кстати, работник с номинальной зарплатой в 500 рублей после уплаты 13%-го налога и 35%-го взноса в ФСЗН получает лишь 260 рублей, которые наниматель по закону должен довести до минимальной зарплаты, установленной Советом министров.

Рост минимальной зарплаты выгоден ФСЗН

Интерес правительства к повышению «минималки» вполне понятен, если принять во внимание тот факт, что более четверти взносов в Фонд соцзащиты населения платится с минимальной зарплаты. Ускорение ее роста — это, с одной стороны, мера, направленная на повышение социальной защищенности наиболее уязвимой части работающих белорусов и, как следствие, уменьшение уровня бедности. С другой — возможность увеличить поступления в Фонд соцзащиты населения, подчеркивает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

— Из-за высокого размера взносов в ФСЗН, некоторые компании стараются оптимизировать свои издержки и часть зарплаты выплачивают «мимо кассы». Факт повышения минимальной зарплаты будет означать, что им придется платить взносы с большей суммы. Пусть и немного, но какая-то дополнительная копеечка в ФСЗН капнет, — объясняет экономист.

Исходя из данных Белстата, почти 66% белорусов (с учетом не только работающих, но и детей и пенсионеров) располагают ресурсами меньше 500 рублей в месяц. Пусть этот показатель не отражает напрямую уровень зарплат, тем не менее он показывает, на какие средства живут белорусские семьи.

Рост минимальной зарплаты, до которой все наниматели должны доводить небольшие заработки работников, окажется хорошим подспорьем для многих семей.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Но может помешать конкурентоспособности малого бизнеса

Все же простая привязка роста минимальной зарплаты к более частой указке правительства о ее повышении не решит назревшие проблемы в госсекторе и может тормозить развитие частного малого бизнеса, предостерегает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

С одной стороны, социально ориентированная модель государства предусматривает, что население должно чувствовать себя в достаточной мере защищенным. Но стоит смотреть не только на зарплату работников, но и в целом на условия и эффективность предприятия, где они трудятся, подчеркивает эксперт.

— Обязывать повышать минимальную зарплату бизнес, который только пытается «раскрутиться», ставить главной целью обеспечение определенного уровня оплаты труда — это может стать барьером для дальнейшего развития компаний. Причем эти же компании сегодня могут работать в убыток, но в перспективе смогут обеспечить более высокий уровень оплаты труда своих лояльных сотрудников, — объясняет экономист.

Частный сектор не может зависеть от плановых показателей сверху, он, как правило, ориентируется на эффективность и производительность всего предприятия и отдельного работника.

Для госслужащих и бюджетников вопрос стоит по-другому. Повышение их минимальной зарплаты не может уходить далеко вперед от производительности труда.

— В госсекторе можно сколько угодно повышать минимальную зарплату, но качество деятельности компании от этого ни разу не улучшится, потому что нет существенных изменений в ее управлении, — отмечает Мария Акулова.

Возможно, было бы логичнее сначала изменить методы управления, стимулировать госпредприятия становиться прибыльными. Вместе с этим подстегивать работников генерировать бòльшую отдачу, а не просто получать назначенный заработок.

Зарплата работников во многом зависит от экономических условий, в которых работают компании, их успешности и конкурентоспособности. Чтобы они улучшали показатели своей деятельности, следует в первую бы внедрять механизмы более успешного управления. В таком случае компаниям будет проще обеспечивать минимальный заработок и повышать уровень доходов работников, убеждена эксперт.