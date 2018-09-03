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С 5 по 7 сентября в Бресте проводятся открытые Республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

04.09.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В целях развития и популяризации гребли на байдарках и каноэ и повышению уровня спортивного мастерства с 5 по 7 сентября на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоятся традиционные открытые Республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. на призы олимпийского чемпиона С.Л. Макаренко, в программе открытого первенства Брестской области по гребле на байдарках и каноэ. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58560.php

С 5 по 7 сентября в Бресте проводятся открытые Республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования личные, участвуют команды из городов и районов Брестской области, Республики Беларусь, Украины и Польши. 

ПРОГРАММА: 


=== 5 сентября 2018г. 
14:00 - торжественное открытие соревнвоаний. 
14:30 - К-1 - 500м. - девушки (предварительные и полуфинальные заезды); 
- С-1, К-1 - 1000м. - юноши (предварительные и полуфинальные заезды); 

=== 6 сентября 2018г. 
10:00 - К-1 - 500м. - девушки (финальные заезды); 
- С-1, К-1 - 1000м. - юноши (финальные заезды); 
15:30 - К-1, С-1 - 200м. - девушки, юноши (предварительные и полуфинальные заезды); 
18:00 - встреча С.Л. Макаренко (конференц-зал БО ЦОР по гребле) 

=== 7 сентября 2018г. 
10:00 - К-1, С-1 - 200м. - девушки, юноши (финальные заезды) 
14:00 - торжественное закрытие 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Управлением спорта и туризма Брестского облисполкома. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию и ГСУСУ "Брестский областной ЦОР по гребле".

 
 
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В целях развития и популяризации гребли на байдарках и каноэ и повышению уровня спортивного мастерства с 5 по 7 сентября на базе Брестского областного центра...
 
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