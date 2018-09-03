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С 5 по 7 сентября в Бресте проводятся открытые Республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ
04.09.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
В целях развития и популяризации гребли на байдарках и каноэ и повышению уровня спортивного мастерства с 5 по 7 сентября на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоятся традиционные открытые Республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. на призы олимпийского чемпиона С.Л. Макаренко, в программе открытого первенства Брестской области по гребле на байдарках и каноэ.
Соревнования личные, участвуют команды из городов и районов Брестской области, Республики Беларусь, Украины и Польши.
=== 6 сентября 2018г.
=== 7 сентября 2018г.
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