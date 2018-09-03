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Российские банки терпят убытки из-за массового вброса фальшивок в банкоматы
04.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Компания NCR, занимающаяся производством банкоматов в России, сообщила о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр номиналом 5 тыс. российских рублей. Проблема затронула только те устройства, которые оснащены устаревшей системой для проверки банкнот, пишет российская газета "Ведомости".
В ближайшее время программное обеспечение будет перенастроено. Пока проблема окончательно не устранена, ряд банков прекратил прием пятитысячных купюр в банкоматы с системой проверки старого образца.
По предварительным данным, убытки банков в создавшейся ситуации исчисляются миллионами рублей.
Как сообщает издание, вброс фальшивых банкнот в банкоматы является редкостью. Задержать мошенников в данном случае будет сложно: придется приложить серьезные усилия, чтобы установить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, поскольку они перемешаны в кассете банкомата с настоящими.
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Компания NCR, занимающаяся производством банкоматов в России, сообщила о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр номиналом 5 тыс. российских рублей....
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