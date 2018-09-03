В песнях Мормаля есть судьба твоя...

Последний месяц лета только-только ушёл за порог, а в воздухе уже стали ощущаться первые осенние ароматы. На приусадебных участках полным ходом идёт уборка урожая. Но сегодня, отложив в сторону все свои дела, мне хочется вспомнить о главном празднике жителей Мормаля – Дне деревни, который с широким размахом прошёл здесь в конце августа.

В праздничный день в фойе сельского клуба каждый желающий мог ознакомиться с выставкой в память об уроженцах этих мест. Выставлялась и необычная вышивка наимельчайшим крестиком, сделанная под микроскопом Ириной Поповой (к слову, внучкой самой старейшей жительницы деревни Анны Домарацкой, которой исполнилось уже 92 года). Расшитые скатерти, куклы-обереги, выращенный урожай необычных размеров – всё поражало своим многообразием!

И вот он – праздник! Ровно к 12 часам дня зал заполнился зрителями и началась торжественная часть. Ведущая Елена Ерменкова предоставила слово председателю Доброгощанского сельского исполкома Леониду Погребецкому, который поздравил всех жителей Мормаля с праздником. Зажигательный танец присутствующим подарили ученики местной школы, а после на сцене выступила вокальная группа Мормальского сельского клуба «Добры настрой», которой в этот день исполнилось ровно 15 лет. Рабочие совхоза, братья Эдуард и Антон Попян, а также Анатолий Сверчевский исполнили весёлый танец «Бульба». Звучало ещё много песен, а после состоялось подведение итогов конкурса на лучший приусадебный участок. Лидерство – у Анны Домарацкой. Не остался в этот день без подарка и самый старейший мужчина Мормаля, 89-летний В. Сологубов, всю жизнь отработавший шофёром в совхозе «Вперёд».

Мы чествовали самую молодую прабабушку деревни, выбирали самую вкусную выпечку. Одним словом, отдыхали весело и задорно! А в завершение мероприятия хором спели замечательную песню с символическим названием «Живёт село»…

Владимир СИНЦОВ,

выпускник Мормальской средней школы 1972 года.

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