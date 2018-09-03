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Команда Жлобинской дистанции сигнализации и связи - победительница туристического слёта
04.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Команда Жлобинской дистанции сигнализации и связи стала победительницей туристического слёта Гомельского отделения, который прошёл на базе детского оздоровительного лагеря «Лесные дали».
Соревноваться в различных спортивных дисциплинах, демонстрировать творческие способности да и просто пообщаться в неформальной обстановке сюда съехались 12 сборных команд железнодорожников из обособленных структурных подразделений (филиалов) отделения дороги, а также представители Гомельского вагоностроительного завода.
Одни смогли проявить себя в фигурном вождении велосипеда, другим не было равных в комбинированной туристской полосе препятствий, третьи сразили наповал своей визитной карточкой.
Юлия АНДРОСОВА.
Фото газеты "Железнодорожник Белоруссии"
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Команда Жлобинской дистанции сигнализации и связи стала победительницей туристического слёта Гомельского отделения, который прошёл на базе детского...
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