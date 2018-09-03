Команда Жлобинской дистанции сигнализации и связи - победительница туристического слёта

Команда Жлобинской дистанции сигнализации и связи стала победительницей туристического слёта Гомельского отделения, который прошёл на базе детского оздоровительного лагеря «Лесные дали».

Соревноваться в различных спортивных дисциплинах, демонстрировать творческие способности да и просто пообщаться в неформальной обстановке сюда съехались 12 сборных команд железнодорожников из обособленных структурных подразделений (филиалов) отделения дороги, а также представители Гомельского вагоностроительного завода.

Одни смогли проявить себя в фигурном вождении велосипеда, другим не было равных в комбинированной туристской полосе препятствий, третьи сразили наповал своей визитной карточкой.

Юлия АНДРОСОВА.

Фото газеты "Железнодорожник Белоруссии"





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