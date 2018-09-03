Ваша жизнь – в ваших руках

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04.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них, работниками Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводится пожарно – профилактическая работа в жилом фонде района.

В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них, работниками Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводится пожарно – профилактическая работа в жилом фонде района. Основное внимание уделяется домовладениям и квартирам социально-уязвимой категории граждан. Во время проведения инструктивно - разъяснительной работы, гражданам объясняюто соблюдении требованийпожарной безопасности к устройству и эксплуатации печного отопления, электрического оборудования, а также о действиях в случае возникновения (обнаружения) пожара.

Вместе с тем работники Дзержинского РОЧС напоминают гражданам, что сжигать мусор на приусадебной территории частных домовладений можно только тогда, когда соблюдены определенные требования:

- приняты меры по нераспространению горения за пределы площадки;

- обеспечен постоянный контроля за процессом горения;

- рядом с местом разведения костра находятся первичные средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.);

- костер находится на расстоянии не менее 10 м от зданий (сооружений), 20 м от лесных массивов и 30 м от скирд сена и соломы.




 
 
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В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них, работниками Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводится...
 
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