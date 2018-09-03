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Республиканской акции Белагропромбанка «Твае першыя фiнансы» пять лет!
04.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Всего около 103 тысяч белорусских пятиклассников по всей республике станут участниками проекта Белагропромбанка.
В рамках уроков финансовой грамотности ребят ждут викторины, игры и конкурсы. Не обойдутся такие встречи и без сюрпризов. А кульминацией этих своеобразных уроков станет вручение красочных сборников тематических рассказов на белорусском языке «Твае першыя фiнансы».
Ежегодно брошюра совершенствуется и дополняется. В этом году к финансовым сказкам, историям о возникновении денег, вкладах, кредитах, советам по правильному использованию сбережений, рассказам о важности и необходимости банков добавится целый раздел увлекательных головоломок и ребусов с яркими иллюстрациями, таблицами и рисунками. С их помощью ребята смогут проверить полученные знания по финансовой грамоте.
Справочная информация. История проекта «Твае першыя фiнансы» началась в сентябре 2014 года. Тогда сборник детских сказок получили около 25 тысяч учеников 5-х классов сельских, а также некоторых городских школ страны. В 2015 году книги достались 88 тысячам пятиклассников, в 2016 – начале 2017 года обладателями финансовых сказок от Белагропромбанка стали около 100 тысяч человек. С учетом нынешней акции книги по финансовой грамотности получат около 350 тысяч школьников.
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5 сентября 2018 года в пятый раз стартует республиканская акция Белагропромбанка по финансовой грамотности «Твае першыя фiнансы». Всего около 103 тысяч белорусских...
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