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В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства

04.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей с 3 по 17 сентября принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Речь идет об инвестпроектах по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Господдержка оказывается в форме предоставления денежных средств на условиях займа в размере до Br196 тыс. и предоставления имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) также до Br196 тыс. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не может превышать Br245 тыс.

Субъекты малого предпринимательства, победившие в конкурсе, получают поддержку на условиях срочности и возвратности до 5 лет.

 
 
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей с 3 по 17 сентября принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе...
 
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