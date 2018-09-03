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Самыми чистыми реками в Беларуси являются Вилия, Беседь, Ипуть и Цна

04.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Самыми чистыми реками в Беларуси являются Вилия, Беседь, Ипуть и Цна
Наиболее чистыми в Беларуси по гидробиологическим и гидрохимическим показателям признаны реки Вилия, Беседь, Ипуть и Цна. Об этом сообщила ведущий инженер отдела анализа экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Полина Пальчех сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Беларуси разработан ряд технических нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми проводится оценка гидробиологического и гидрохимического статусов рек и озер. По итогам 2017 года наиболее чистыми признаны реки Вилия, Беседь, Ипуть и Цна», — сказала Полина Пальчех.

Также она отметила снижение содержания основных загрязняющих веществ в поверхностных водах Беларуси. «Если смотреть в разрезе 25 лет наблюдений, можно отметить тенденцию снижения содержания аммоний-иона и нитрит-иона, в 3,6 раза снизилось содержание фосфора общего. Но увеличивается процент фосфат-иона. Основные источники загрязняющих веществ — сточные воды промышленных предприятий, коммунальных хозяйств, ферм и с сельхозугодий», — пояснила ведущий инженер.

В целом наблюдение за состоянием поверхностных вод в Беларуси ведется с 297 пунктов на 160 водных объектах — 86 водотоках и 74 водоемах.

 
 
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Наиболее чистыми в Беларуси по гидробиологическим и гидрохимическим показателям признаны реки Вилия, Беседь, Ипуть и Цна. Об этом сообщила ведущий инженер...
 
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