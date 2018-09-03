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«Зубренок» приглашает принять участие в конкурсе детских СМИ

04.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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«Зубренок» приглашает принять участие в конкурсе детских СМИ
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» проводит XIV фестиваль-конкурс детских средств массовой информации «Свежий ветер», сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

К участию приглашают учеников 7-9 классов, которые занимаются журналистикой, участвуют в подготовке и выпуске радио- и видеопрограмм, интернет-блогов, детских газет и журналов. Тем, кто хочет попробовать свои силы в творческом состязании, необходимо до 15 сентября направить в оргкомитет заявку и конкурсные материалы. Желающие должны представить 3 последних выпуска издания, блогеров — сопроводительное эссе с описанием цели ведения блога и интернет-ссылку на ресурс, радио- или телепрограмму, длительность которой составит не более 7-8 минут.

В числе требований к материалам — содержательность и информационная насыщенность, соответствие структуре и формату, оригинальность оформления и технического исполнения, социальная значимость, общественная и тематическая направленность.

Для участия в финале, который состоится в октябре-ноябре, будут отобраны лучшие работы. Победители фестиваля-конкурса получат главный приз — «Хрустального зубра». Итоги будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте «Зубренка».

Цель мероприятия — создание условий для эффективного формирования информационной культуры, потребности к самореализации учащихся в области детской журналистики. Организатором выступает Министерство образования Беларуси.

 
 
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Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» проводит XIV фестиваль-конкурс детских средств массовой информации «Свежий...
 
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