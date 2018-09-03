Мирский замок ищет лучших дизайнеров



Чтобы входной билет стал сувениром на память, замковый комплекс «Мир» приглашает всех совершеннолетних желающих поучаствовать в оригинальном конкурсе по созданию уникального пропуска в музей.

Лучший творец получит главную награду — 1000 белорусских рублей от ресторана белорусской кухни «Княжеский двор», а тот, кому достанется приз зрительских симпатий, — библиотеку печатных изданий музея. Более того, пока участники конкурса будут колдовать над дизайном билета, они смогут буквально весь сентябрь провести в замке, собирая материал. Путешествовать по залам комплекса и бесплатно фотографировать интерьеры и музейные экспонаты постоянной экспозиции.

Чтобы принять участие в творческом состязании, нужно найти на сайте музея анкету, заполнить ее и с 1 по 30 сентября прислать на адрес: іnfo@mіrzamak.by с пометкой «на конкурс». Сюда же до 30 сентября можно отправлять и созданные работы.

Оценивать творчество с 1 по 15 октября будет компетентное жюри: известные белорусские дизайнеры, фотохудожники и представители PR-сообщества. Определять ценность присланной работы будут по оригинальности графического, дизайнерского или конструкционного решения, которое подтолкнет человека сохранить билет на память о посещении комплекса.

Кстати, дизайнерские билеты-победители станут настоящим пропуском на вход в музей. Их будут выдавать в кассах Мирского замка следующие пять лет.

s13.ru